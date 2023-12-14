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Килиан Мбаппе разочарован тактикой Луиса Энрике в матче с «Боруссией» - его недовольство заметили журналисты

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Килиан Мбаппе остался недоволен Луисом Энрике после того, как «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» отбился и заработал очко в заключительном матче группового этапа с «Боруссией». Уоррен Заир-Эмери забил гол на 56-й минуте. Мбаппе мог забить в первом тайме, но Никлас Зюле великолепно вынес мяч и спас свою команду.

Ничья в Германии означает, что «ПСЖ» выйдет из группы F в плей-офф турнира со второго места, уступив «Боруссии» первую строчку. Мбаппе был недоволен стратегией тренера и согласием на ничью. Он хотел победить и возглавить группу.

По данным СМИ, Мбаппе не сдержался и выразил Луису Энрике свое разочарование после матча. Позже, в медиа-зоне и в командном автобусе, он выглядел расстроенным и некоторое время сидел один.

1 комментарий
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Вот и конфликт. Посмотрим насколько Энрике терпила или нет. Нужно ему посадить на лавку мбаппе, кем он себя возомнил. Либо он готовит почву для перехода в Реал.
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