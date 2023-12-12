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Видео дня🔥🔥🔥 Реакция игроков клуба 6-го французского дивизиона на жеребьевку Кубка - им достался «ПСЖ»

Ревель
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Для этого и нужны национальные кубки.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции сезона 2023/2024 состоялась в понедельник 11 декабря. «Парижане» сразятся с командой «Ревель», которая в настоящее время играет в дивизионе «Регион 1», являющимся 6-м по силе футбольным чемпионатом во Франции.

Этап 1/64 финала Кубка Франции пройдет 5, 6 и 7 января 2024 года.

Вот как футболисты «Ревеля» отреагировали на возможность сыграть со столь звездным соперником.

2 комментария
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Ревель-это Таллинн?
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