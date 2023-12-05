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Маркус Тюрам рассказал, почему отказался от перехода в «ПСЖ». Об этом француза спрашивал Мбаппе

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Этим летом Маркус Тюрам покинул гладбахскую «Боруссию» и перешел в «Интер» на правах свободного агента. Нападающий мог и не добраться до Милана, ведь в летнее трансферное окно им активно интересовался «ПСЖ».

Но Маркус выбрал «нерадзурри». Даже Мбаппе спрашивал у товарища по сборной, почему тот отказался от перехода в «ПСЖ».

Тюрам рассказал журналистам о своем летнем трансфере:

«Он [Мбаппе] отлично знает, почему я не поехал в Париж. Я никогда не просил гарантии игрового времени, я не думаю, что такое понятие вообще существует. Если ты переходишь в какой-то клуб, глупо это делать, если понимаешь, что будешь себя навязывать.

Это был вопрос чувств. «Интер» был у дверей «Боруссии» еще два года назад. «Интер» всегда рассматривал меня в роли «девятки». Вот поэтому это [переход в «Интер»] было отличным выбором».

За 20 матчей в новой команде Тюрам уже успел забить 7 голов и отдать 10 ассистов. Для нападающего все, определенно, сложилось наилучшим образом. А атаку парижан летом усилил Коло-Муани.

Как думаете, Маркус смог бы заиграть в «ПСЖ»?

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