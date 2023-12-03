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Хакими пропустил тренировку «ПСЖ» перед матчем с «Нантом». Ашраф был вызван в прокуратуру Нантера

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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Луис Энрике Луис Энрике
Футбол Футбол

В рамках 15-го тура Лиги 1 «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Встреча назначена на 9 декабря.

Столичный клуб сообщил, что Ашраф Хакими пропустил пятничную тренировку команды по личным причинам.

Журналисты RMC Sport узнали конкретную причину отсутствия марокканца на тренировке парижан.

По данным издания, футболист был вызван в прокуратуру Нантера для проведения очной ставки с женщиной, обвинившей его в изнасиловании. Защита настаивала на проведении этой процедуры с самого начала расследования, добавляет RMC Sport.

В начале марта Хакими были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. Как сообщило издание Le Parisien, потерпевшая отказалась подавать заявление, но сотрудник полиции доложил о случившемся начальству, тогда делом заинтересовалась прокуратура.

На пресс-конференции Луис Энрике не исключил участие Ашрафа в грядущем матче «ПСЖ».

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