Тенасу пришлось экстренно менять удаленного Доннарумму в игре с «Гавром». Команда эмоционально поздравила Арнау с сухим матчем
Доннарумма показал прием из карате, за что был удален на 10-й минуте матча с «Гавром». На поле пришлось экстренно выходить Арнау Тенасу. Для испанца эта встреча стала первой игрой в составе «ПСЖ».
Подопечные Энрике, почти весь матч играя в меньшинстве, одолели соперника со счетом 2:0. После финального свистка парижане бросились поздравлять Арнау с сухим матчем.
Первым голкипера обнял главный тренер.
Дальше поздравлять Арнау отправились его одноклубники.
Тенас эмоционально высказался о своем первом матче в составе столичного клуба:
«Это было невероятно. Я дебютировал за «ПСЖ»! Это великолепный клуб. Соперник провел хорошую игру, но у нас была потрясающая защита. Мы продолжали бороться каждую минуту. Для меня это идеальный день».
Ждем парня в основе парижан?