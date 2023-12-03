На матч с «Гавром» игроки «ПСЖ» вышли в особенных футболках. Рассматриваем корейские джерси парижан

«ПСЖ» со счетом 2:0 обыграл «Гавр» в 14-м туре Лиги 1. При этом подопечные Энрике с 10-й минуты были в меньшинстве – Доннарумма продемонстрировал навыки каратиста и получил прямую красную.

На матч парижане вышли в необычных футболках, на которых фамилии игроков были написаны на корейском. Таким образом столичный клуб продолжает завоевывать южнокорейскую фан-базу.

Большую роль в популярности «ПСЖ» среди южнокорейцев сыграл трансфер Ли Кан Ина. Продажи футболок новичка парижан бьют рекорды.

Фабиан Руис получил травму и на 7-й минуте покинул поле. Игроки «ПСЖ» поддержали одноклубника после матча.

Фанаты столичного клуба тоже отличились. Они вывесили баннер в память об активном фанате «Нанта», который был убит перед матчем с «Ниццей». По данным Le Figaro, мужчина получил ножевое ранение, ставшее смертельным.

Надпись на транспаранте поклонников «ПСЖ»: «Максим, покойся с миром».

После 14-ти туров «ПСЖ» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице. Следующую игру парижане проведут против «Нанта», а затем подопечных Энрике ждет важнейший выезд в Дортмунд.