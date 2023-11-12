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«Нам легко играть вместе»: Хакими признался, что дружба с Мбаппе помогает парням на поле

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Январские каникулы Мбаппе и Хакими провели вместе. Парни отправились в Нью-Йорк на матч НБА. Затем парижский дуэт был замечен на Таймс-сквер.

Парни пытались замаскироваться, но их все равно вычислили. Одним словом, игрокам удалось сдружиться.

Хакими признался, что дружба с Мбаппе помогает игрокам на поле:

«У футболистов есть много товарищей по команде, мы играем со многими разными футболистами, но в конечном итоге лишь некоторые становятся настоящими друзьями. Ведь человек может покинуть клуб и больше мы с ним не пересечемся.

С Килианом ситуация другая, у нас с ним есть настоящая связь. Он очень помог мне, когда мне это было нужно, а ведь это непросто, особенно с его статусом мировой звезды. Я бесконечно благодарен ему за то, что он мне помог, когда я пришел в клуб. Я ведь не говорил на этом языке и никого не знал. Именно эта связь создала ту дружбу, которая у нас есть сегодня. Эта связь помогает нам понимать друг друга как на поле, так и за его пределами.

Когда тебе хорошо рядом с одноклубником на поле и за его пределами, играть легче. С Мбаппе еще проще играть, учитывая его качества. Мы говорим на одном футбольном языке, мы с ним на одной волне, на поле быстро настраиваемся на нашу с ним связь. Так что нам легко играть вместе».

Здорово, что между игроками «ПСЖ» установились теплые отношения.

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