«Он нашел для меня подходящую формулу»: Хакими объяснил, почему рад играть под руководством Энрике

В беседе с пресс-службой «ПСЖ» Ашраф Хакими объяснил, как изменилась его игра с приходом нового тренера:

«Луис Энрике только что перешел в новый клуб, переехал в новую страну. Честно говоря, я считаю, что он все сделал правильно. Его приезд действительно принес мне пользу. Его понимание футбола, стиль игры, который он хочет использовать, все это мне нравится».

«Как он сказал, я не просто защитник. Мне ведь очень нравится участвовать в атаках, помогать в нападении. Вот поэтому тренер говорит, что я не просто защитник. Он регулярно просит меня принять участие в нападении, и я чувствую себя комфортно, делая это.

Поэтому я очень рад, что он здесь. Я рад, что я могу играть под его руководством. Энрике нашел для меня подходящую формулу, мне нравится такой стиль игры», – заключил Ашраф.

А как вам футбол Энрике в «ПСЖ»? Заметны изменения, о которых говорит Хакими?