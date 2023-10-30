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Эмилиано Мартинес: «Мбаппе – отличный парень»

Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Эми Мартинес, возможно, слишком провокационно праздновал победу на чемпионате мира, особенно когда он держал плюшевую куклу Мбаппе, но на самом деле он полон уважения к Килиану.

Мартинес сказал: «Есть причина, по которой его считают одним из лучших в мире. Я очень уважаю его как игрока, и как человека. Килиан — пример для подражания. Этот парень великолепен».

«Он явно лучший нападающий, с которым я когда-либо сталкивался. Когда Лео и Криштиану уйдут, он продолжит их путь и выиграет множество Золотых мячей».

Мбаппе трижды обыграл Мартинеса в финале чемпионата мира (четыре, если учесть пенальти, который он реализовал в серии 11-метровых), но Аргентина под руководством Лео Месси все-равно нашла путь к главному призу.

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