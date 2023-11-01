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Мбаппе и Мартинес общались за кулисами «Золотого мяча». Известно, что обсуждали футболисты

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В Париже отгремела церемония вручения «Золотого мяча», обсуждение прошедшего торжества не прекращается.

Одним из ярких моментов церемонии стало вручение Мартинесу Трофея Яшина, а точнее, реакция Мбаппе и Дешама на видеоряд, под который Эмилиано получал награду. Организаторы показали зрителям сейв аргентинца после удара Коло-Муани в финале катарского чемпионата мира.

У капитана и тренера сборной Франции вряд ли остались хорошие воспоминания об этом эпизоде. На их лицах было написано отношение к происходящему.

Оказывается, за кулисами церемонии между Мартинесом и Мбаппе состоялся небольшой диалог. Разумеется, футболисты обсуждали встречу их сборных в финале мундиаля.

По данным L'Equipe, Эмилиано спросил, как Килиан готовился к исполнению первого пенальти [на 80-й минуте матча] в финале ЧМ. Француз ответил с улыбкой:

«Я знаю, что ты крупный. Поэтому мне нужно было пробить низом в угол». В ответ на слова Мбаппе Мартинес улыбнулся, пишет L'Equipe.

В том матче Эмилиано пропустил от Килиана четыре гола: два в основное время, один в дополнительное и еще один в серии пенальти. Трижды нападающий отправил мяч в ворота Аргентины с одиннадцатиметрового.

Какой момент финала катарского ЧМ для вас стал самым ярким?

2 комментария

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Potapson
Вообще потрясающий по накалу был финал! Чего только стоит что хет трика Мбапе не хватило для победы...
+7
0
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proeast
Ответ Potapson
Вообще потрясающий по накалу был финал! Чего только стоит что хет трика Мбапе не хватило для победы...
*Из них дубль по пенальти.
+2
-2
0
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