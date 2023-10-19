Событие матча против «Страсбура»: Курзава сыграл за «ПСЖ» впервые с августа 2021 года

«ПСЖ» разгромил «Страсбур» (3:0) в 9 туре Лиги 1. Героями матча стали Килиан Мбаппе и Карлос Солер – оба отметились голами и результативными передачами.

Если говорить о событиях встречи, то нужно упомянуть появление на поле Левена Курзава – француз заменил Солера на 82-й минуте, впервые с августа 2021 года сыграв за «ПСЖ». Последний раз он появлялся на газоне в Суперкубке Франции против «Лилля».

Несмотря на редкие выходы на поле, Курзава старается, чтобы о нем не забывали болельщики – он был среди четырех игроков «ПСЖ», которым пришлось пропустить матч команды в Лиги 1 против «Ренна» из-за дисквалификации. После победы над «Марселем» со счётом 4:0 в начале октября Левен Кюрзава, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани были замечены среди болельщиков парижан на фанатской трибуне. Футболисты выкрикивали кричалки гомофобного содержания, за что были отстранены на одну игру домашнего чемпионата.