«Мой друг»: Тиаго Силва получил подарок от молодого игрока «ПСЖ»

Силва уже несколько лет не выступает за «ПСЖ», но все еще тепло относится к столичному клубу. Недавно бразилец получил подарок от молодого футболиста парижан – Юго Экитика.

Тиаго досталось футболка с 44-м номером юноши. Силва похвастался подарком перед подписчиками в соцсетях:

«Мой друг. Спасибо за футболку».

За «ПСЖ» Силва в общей сложности провел 315 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 6 ассистов. В 2020 году защитник перебрался в «Челси».

А у Экитика дела в столичном клубе идут не так хорошо. На счету нападающего – 4 гола в 33-х матчах за парижан. По данным Le Parisien, руководство «ПСЖ» рассчитывает продать Юго уже этой зимой.

Как вам подарок Экитика для Силвы?