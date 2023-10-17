«ПСЖ» уже думает над зимними трансферами. Хотят укрепить две позиции и продать трех игроков

Летом «ПСЖ» провел серьезную работу на трансферном рынке. Клуб покинули звездные футболисты, парижане подписали 11 новых игроков, Гальтье на посту главного тренера сменил Энрике.

После всего восьми туров Лиги 1 столичный клуб уже начал размышлять о зимних трансферах, утверждает Le Parisien.

По данным издания, «ПСЖ» в первую очередь хочет подписать нового левого защитника. Клуб доволен тем, как Люка Эрнандес вписался в команду, но тренер хочет возложить на него иные функции. При этом руководство парижан беспокоит нестабильность Нуну Мендеша. Очередная травма вывела защитник из строя до февраля 2024 года, пишет Le Parisien.

Также «ПСЖ» рассчитывает подписать креативного полузащитника. По сведениям Le Parisien, Луис Энрике доволен стартовой тройкой полузащиты парижан, но тренер хочет добавить конкуренции и креатива в центр поля.

Столичный клуб думает и о том, как разгрузить состав. Как утверждает Le Parisien, зимой клуб постарается продать Карлоса Солера, Юго Экитика и Левена Курзава.

Как вам планы «ПСЖ» на зимнее трансферное окно?