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«Я ответил ему, что не хочу менять клуб»: Ибрагимович рассказа о своем переходе в «ПСЖ»

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Ибрагимович успел поиграть за несколько топ-клубов Европы. В «ПСЖ» швед тоже оставил свой след.

Оказывается, Златан не хотел переходить в столичный клуб, но не смог отказать Мино Райоле. Об этом рассказал сам Ибра в беседе с изданием Gazzetta dello Sport:

«Я не хотел уходить из «Милана», я был счастлив в этом клубе. В начале лета я сказал Галлиани [на тот момент – вице-президент «россонери»]: «Пообещай, что меня не продадут». Он сказал мне: «Хорошо». В один день я начал получать множество звонков, тогда я начал понимать, в чем дело. Когда я говорил с Мино [Райолой], он сказал мне, что все уже решено. Я ответил, что не хочу менять клуб. Оказалось, что он включил меня и Тиаго Силву в одну сделку. Я рассмотрел проект и все же согласился. Я ведь человек слова. В конечном итоге это [карьера Златана в «ПСЖ»] было фантастически». За парижан Ибрагимовна провел 180 матчей, в которых забил 156 голов и отдал 62 ассистов. Вместе с «ПСЖ» швед взял 12 трофеев, Златан четыре раза становился чемпионом Франции. А чем вам запомнился Ибра в «ПСЖ»?

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