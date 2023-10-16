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Больше стиля 📸: «ПСЖ» продолжает сотрудничество с легендарным брендом Dior

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«ПСЖ» продолжает сотрудничество с легендарным французским модным домом Dior. Бренд существует с 1946 года, но работает со спортивным клубом впервые.

Арт-директор бренда Ким Джонс будет создавать одежду для команды на протяжении двух сезонов. Изысканные образы для повседневных и торжественных случаев выдержаны в специально подобранных оттенках черного и темно-синего цветов.

Давайте посмотрим на новые фото звезд парижского клуба в обновках от модного бренда:

2 комментария

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Безымянный болельщик
Модно, стильно, молодежно. Чего еще сказать.
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Биомеханоид
Хорошо, красиво. Мне понравились вещи.
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