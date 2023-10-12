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Тео Эрнандес придумал оригинальное решение, как остановить Мбаппе. Он передал свои знания одноклубнику по «Милану»

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Играют вместе с Килианом за сборную.

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес дал интервью Telefoot, во время которого его спросили о Килиане Мбаппе, как о будущем сопернике в Лиге чемпионов.

Отвечая на вопрос о партнере по сборной, Тео не скрывал своего удовлетворения от того, что встретится с ним на поле.

«Он в другой команде, это лучше (смеется). Дал ли я какой-то совет другим защитникам? Да. Я дал совет Калабрии и продолжаю их давать, чтобы понять, сможет ли он остановить его. Что нужно сделать, чтобы остановить Килиана Мбаппе? Ну... фолить! Фолить, когда есть возможность. Тогда мы закончим и все».

Высказывание Тео Эрнандеса доказывает, что в других командах Килиан Мбаппе привлекает особое внимание. Приходится придумывать способы борьбы с ним, но практически все осознают, что это практически невозможно.

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