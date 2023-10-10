По Фрейду? Люка Эрнандес пытался похвалить Меньяна, но забавно оговорился

Франция обыграла Нидерланды и достала себе путевку на Евро-2024. Встреча закончилась со счетом 2:1, за «синих» дважды забил Мбаппе.

На послематчевом интервью Люка Эрнандес решил похвалить Майка Меньяна, но допустил любопытную оговорку:

«Я считаю, что сегодня нет никого лучше Меньяна. Нам повезло иметь его в клубе... эээ [начинает смеяться] в сборной! Мы просто встретимся на клубном уровне.

Он отличный вратарь. То спокойствие и уверенность, которые он демонстрирует в каждом матче, просто невероятны. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Для меня он номер один в мире».

Люка и Майк действительно скоро сыграют друг против друга. В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» Эрнандеса встретится с «Миланом» Меньяна. Игра назначена на 25 октября.

Как известно, за «россонери» также выступает Тео Эрнандес – младший брат Люки. Парижанин в недавнем интервью говорил, что хотел бы играть с братом за один клуб.

Может, на подсознании Люка уже записал себя в футболисты «Милана»?