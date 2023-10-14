🤢 «Один из самых мерзких игроков». Фанаты возмущены поведением бразильцев в матче с Венесуэлой. Особенно их возмутил этот эпизод 😡

Пожалуй, что редкий матч Неймара в составе сборной Бразилии обходится без скандалов. Вчерашняя игра с Венесуэлой не стала исключением.

В трансляцию попал эпизод, случившийся в конце первого тайма, на котором Неймар и Ришарлисон «травят» полузащитника соперников Томаса Ринкона.

Фананы разочарованы.

💭 «Ришарлисон - один из самых мерзких игроков».

💭 «Ришарлисон постоянно злится, потому что совершенно бесполезен в футболе».

💭 «У Ришарлисона больше боев, чем голов».

💭 «Ладно еще Неймар, но этот-то куда лезет?».

💭 «Клоуны».