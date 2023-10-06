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«Всегда брал на себя ответственность». Верратти считает, что скандалы вне поле не влияли на его игру

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За долгие одиннадцать лет в Париже Марко Верратти прославился не только как фантастический полузащитник, в одиночку способный контролировать центр поля, но и как человек, которому не чужды простые радости жизни. В медиа регулярно всплывали фотографии итальянца то со случайной сигаретой, то с бокалом вина, то отрывающимся в клубе после полуночи. Кто-то ругал Марко за это, а кто-то, напротив, радовался, что он обычный человек, а не небожитель.

На днях итальянец, который сейчас выступает за «Аль-Араби», вновь приехал в Париж, ставший ему родным, и дал интервью L'Equipe, где в том числе рассказал, почему он так сильно отличается от многих других профессиональных спортсменов.

«Это мой образ жизни. Для меня футбол всегда был игрой. Помимо этого у меня есть жизнь. В свободное время от тренировок я получил удовольствие от походов в ресторан и бокала вина.

Есть игроки, которые прячутся, но я всегда брал на себя ответственность, как в жизни, так и на поле. Думаю, поэтому я нравлюсь людям: они видят, что я нормальный. В юности я знал, когда могу сходить поесть с друзьями или в клуб».

«Я провёл здесь одиннадцать лет, так что это нормально, что люди сталкивались со мной чаще, чем с другими игроками. Я не собираюсь безвылазно сидеть дома. Но я всегда оставался профессионалом».

А как вы относитесь к такой философии Марко?

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