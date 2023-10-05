Перед голом в ворота «Ренна» мяч попал в руку Хакими. Ашраф забавно ответил на вопрос об этом касании

«ПСЖ» со счетом 3:1 обыграл «Ренн» в 8-м туре Лиги 1. Один из голов парижан забил Хакими.

Марокканец отправил мяч в ворота соперника головой. Однако с некоторых ракурсов кажется, что защитник сыграл рукой.

После матча журналист Prime Video France спросил у Ашрафа, было ли в этом эпизоде касание рукой. Ответ марокканца Хакими получился забавным.

«Рука? – сказал марокканец с улыбкой. – Какая рука? Не понимаю, о чем ты говоришь! Ты плохо смотрел эпизод, гол забит головой. Не знаю. Я вот повтора не видел, посмотрю его позже».

В динамике отлично видно, что первым делом Ашраф коснулся мяча головой. Взятие ворот было засчитано.

У защитника в этом сезоне 10 матчей за «ПСЖ», в которых он забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Парижане расположились на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от первой строчки на 2 очка.