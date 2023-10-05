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Вот так встреча! В Дохе Верратти сыграл в падел-теннис со старым знакомым

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В начале сентября Верратти попрощался с «ПСЖ» и перебрался в катарский «Аль-Араби». За новый клуб итальянец провел всего два матча, в которых пока не смог отметиться результативными действиями.

Зато в Дохе Марко успел встретиться со старым знакомым – Нассером Аль-Хелайфи.

Президент «ПСЖ» и экс-игрок столичного клуба сыграли в падел-теннис.

В Доху Аль-Хелайфи прибыл на Гран-при Формулы-1. В своем плотном графике он нашел время на встречу с Марко.

Верратти провел в Париже 11 лет. Видимо, даже после ухода из «ПСЖ» итальянец сумел сохранить добрые отношения с руководством столичного клуба.

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