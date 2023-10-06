🚫 Лига 1 дисквалифицировала четыре игрока «ПСЖ» за гомофобные кричалки. Они пропустят матч с «Ренном»

Лига 1 дисквалифицировала четырех футболистов «ПСЖ» на один матч.

Под санкции попали Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани и Левен Курзава.

Во время игры против «Марселя» четыре футболиста «ПСЖ» присоединились к гомофобным песням болельщиков. Позже они извинились, объяснив случившееся «эйфорией».

Звезды «ПСЖ» пропустят предстоящий матч против «Ренна». Также лига закроет фанатскую трибуну парижан на два матча.

Отметим, что парижане находятся на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1.