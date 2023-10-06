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🚫 Лига 1 дисквалифицировала четыре игрока «ПСЖ» за гомофобные кричалки. Они пропустят матч с «Ренном»

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Лига 1 дисквалифицировала четырех футболистов «ПСЖ» на один матч.

Под санкции попали Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани и Левен Курзава.

Во время игры против «Марселя» четыре футболиста «ПСЖ» присоединились к гомофобным песням болельщиков. Позже они извинились, объяснив случившееся «эйфорией».

Dembele suspended for anti-gay chant

Звезды «ПСЖ» пропустят предстоящий матч против «Ренна». Также лига закроет фанатскую трибуну парижан на два матча.

Отметим, что парижане находятся на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

2 комментария

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Мухаммадали Курбонов
Дембеле там испортится вот увидите зря он ушел из Барси
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vilnietis
Кому верить вот вопрос.На сайте Лига 1 чётко написано что эти персонажы будет пропускать тур Nr 9
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