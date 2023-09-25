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«Сын сказал, что хочет выйти на поле с Мбаппе, а не со мной». Киран Триппьер рассказал о конфликте интересов перед матчем «Ньюкасл»-«ПСЖ» в ЛЧ

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Киран Триппьер рассказал, что его 6-летний сын – ярый фанат Килиана Мбаппе и мечтает выйти на поле с ним, а не с отцом в качестве талисмана в сегодняшнем матче Лиги чемпионов.

33-летний ветеран поделился: «В понедельник я немного подшучивал над своим сыном, и он сказал, что хочет выйти на поле с Мбаппе, а не со мной. Мне это не понравилось! Но он настоящий фанат Мбаппе, постоянно смотрит видео с ним на YouTube. Я ему сказал: «Если выйдешь с Мбаппе, то на меня в туннеле даже не смотри».

«Всем захочется заполучить футболку Килиана – это нормально, но я об этом и не думаю – я хочу заполучить три очка».

В предстоящем матче Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «ПСЖ» все внимание будет приковано к правому защитнику сборной Англии Триппьеру, поскольку ему предстоит решить величайшую задачу в футболе: заставить Мбаппе молчать.

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