Капитан «Ньюкасла» запретил себе заходить в «ТикТок» перед матчем с «ПСЖ». Так он настраивается на игру против Мбаппе

В групповом этапе Лиги чемпионов команды совсем скоро проведут вторые матчи. «ПСЖ» отправится в гости к «Ньюкаслу».

Джамаал Ласселс, капитан «сорок», готовится к сложному противостоянию c Мбаппе. Для этого защитник выбрал необычный способ – он запретил себе заходить в «ТикТок»:

«Изучал ли я его [Мбаппе]? Да я уже прекрасно знаю, как он играет, ведь с ним так много видео в «ТикТоке»! Мне они попадаются каждый раз, когда я открываю приложение.

Конечно, против него хочется сыграть. Я об этом мечтаю. Но бессонных ночей не будет. Это просто огромная возможность для нас. Но, знаете, я собираюсь держаться подальше от «ТикТока» несколько дней! Мбаппе, наверное, лучший игрок в мире. Мы должны быть профессионалами и хорошо выполнять свою работу.

Это все очень захватывающе для всех участников турнира. Мы не знаем, каким на поле выйдет «ПСЖ», но мы точно будем готовы. С нетерпением ждем матча».

Пока в группе F парижане лидируют с тремя очками после победы над дортмундской «Боруссией». У «Ньюкасла» и «Милана» по одному очку.

Поможет ли Ласселсу отказ от «ТикТока» достойно сыграть против Килиана?