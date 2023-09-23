ПСЖ
Блог

Брат за брата 🤝 Нуну Мендеш вписался за товарища по команде в соцсетях

Клубы Клубы
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Нуну Мендеш Нуну Мендеш
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Не мог пройти мимо.

У Нуну Мендеша до сих пор не было возможности сыграть в новом сезоне Лиги 1. В мае 21-летний защитник получил травму подколенного сухожилия, но до сих пор не восстановился. Игрок пытался вернуться в строй без хирургического вмешательства, но сегодня клуб объявил, что ему все же потребуется операция.

Пока португальцу нельзя тренироваться с командой, он, судя по всему, зависает в соцсетях, читая фанатские аккаунты. И заодно Нуну решил вписаться за своего партнера по обороне Ашрафа Хакими.

Мендеш проголосовал в твиттерском баттле, где определяли лучшего правого защитника: Хакими или Уокер из «Манчестер Сити». Игрок «ПСЖ», естественно, поддержал своего товарища по команде, поставив свой царский лайк.

Не то чтобы Ашрафу требовалась его помощь, ведь он и так с отрывом лидирует в опросе. Но Нуну исполнил свой долг 😄

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий