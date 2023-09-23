Брат за брата 🤝 Нуну Мендеш вписался за товарища по команде в соцсетях

Не мог пройти мимо.

У Нуну Мендеша до сих пор не было возможности сыграть в новом сезоне Лиги 1. В мае 21-летний защитник получил травму подколенного сухожилия, но до сих пор не восстановился. Игрок пытался вернуться в строй без хирургического вмешательства, но сегодня клуб объявил, что ему все же потребуется операция.

Пока португальцу нельзя тренироваться с командой, он, судя по всему, зависает в соцсетях, читая фанатские аккаунты. И заодно Нуну решил вписаться за своего партнера по обороне Ашрафа Хакими.

Мендеш проголосовал в твиттерском баттле, где определяли лучшего правого защитника: Хакими или Уокер из «Манчестер Сити». Игрок «ПСЖ», естественно, поддержал своего товарища по команде, поставив свой царский лайк.

Не то чтобы Ашрафу требовалась его помощь, ведь он и так с отрывом лидирует в опросе. Но Нуну исполнил свой долг 😄