Килиан Мбаппе не смог доиграть матч «ПСЖ» против «Марселя» (4-0) из-за травмы голеностопа, но он остался доволен результатом и отметил игру партнёров.

Трое одноклубников получили похвалу от нападавшего через его социальные сети. Прежде всего, два новых бомбардира клуба: Гонсалу Рамуш, автор дубля, и Коло-Муани, забивший гол и сделавший голевую передачу на Рамуша.

«Облегчение… Поздравляю бомбардиров с первыми голами. Мы надеемся, что их будет еще больше», — написал Килиан, выложив фото Рамуша и Коло-Муани.

Мбаппе не забыл и своего большого друга Ашрафа Хакими, марокканец показал отличную игру и открыл счет в матче.

«Лучший левый защитник в мире, ты все знаешь... 👑», - написал Килиан.