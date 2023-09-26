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Килиан Мбаппе отметил игру троих одноклубников в матче с «Марселем»

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
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Килиан Мбаппе не смог доиграть матч «ПСЖ» против «Марселя» (4-0) из-за травмы голеностопа, но он остался доволен результатом и отметил игру партнёров.

Трое одноклубников получили похвалу от нападавшего через его социальные сети. Прежде всего, два новых бомбардира клуба: Гонсалу Рамуш, автор дубля, и Коло-Муани, забивший гол и сделавший голевую передачу на Рамуша.

«Облегчение… Поздравляю бомбардиров с первыми голами. Мы надеемся, что их будет еще больше», — написал Килиан, выложив фото Рамуша и Коло-Муани.

Мбаппе не забыл и своего большого друга Ашрафа Хакими, марокканец показал отличную игру и открыл счет в матче.

«Лучший левый защитник в мире, ты все знаешь... 👑», - написал Килиан.

2 комментария

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Сергей Перевалов
"Лучший левый защитник". Правый! В аббревиатуре RB - R - Right.
+3
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80chell
автор учи англицкий, неуч
0
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