Уругвайский полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте, похоже, стал самым быстрым мемом в истории интернета.

Едва закончился триумфальный матч столичной команды против «Марселя», как соцсети утонули в скетчах и приколах, связанных с выступлением 22-летнего игрока.

«Тепловая карта Угарте в матче с «Марселем». Честно.

«Реакция Угарте на соперников «ПСЖ».

«Угарте, Рамуш и Хакими пугают фанатов «Марселя».

«Когда друг интересуется, почему странная девушка нашептывает: «Как же хорош Угарте».

Расшифруем для фанатов MMA.

А знаете, почему?

• 76 касаний;

• 54 передачи (93% точных);

• 5 успешных длинных перед;

• 10 выигранных наземных дуэлей;

• 5 перехватов;

• 9 отборов.

Гений!