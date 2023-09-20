🤷♀️ «Что такое Верратти?» Мануэль Угарте был настолько хорош в дерби с «Марселем», что мгновенно стал мемом в соцсетях ❤️🔥🤩❤️🔥
Уругвайский полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте, похоже, стал самым быстрым мемом в истории интернета.
Едва закончился триумфальный матч столичной команды против «Марселя», как соцсети утонули в скетчах и приколах, связанных с выступлением 22-летнего игрока.
«Тепловая карта Угарте в матче с «Марселем». Честно.
«Реакция Угарте на соперников «ПСЖ».
«Угарте, Рамуш и Хакими пугают фанатов «Марселя».
«Когда друг интересуется, почему странная девушка нашептывает: «Как же хорош Угарте».
Расшифруем для фанатов MMA.
А знаете, почему?
• 76 касаний;
• 54 передачи (93% точных);
• 5 успешных длинных перед;
• 10 выигранных наземных дуэлей;
• 5 перехватов;
• 9 отборов.
Гений!
Комментарии