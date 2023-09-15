Совсем скоро «ПСЖ» начнет свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа парижане примут дортмундскую «Боруссию».

В преддверии матча «ПСЖ» поделился новостями о травмированных и отсутствующих футболистах. Встречу скорее всего пропустят Асенсио, Мендеш и Кимпембе.

Самая непонятная ситуация с Нуну. Парижане сообщают, что португалец подхватил небольшую инфекцию и пропустил последнюю тренировку команды.

Марко и Преснель продолжают восстанавливаться после полученных травм. Если испанец успел поиграть в этом сезоне, то француз последний раз выходил на поле 26 февраля – в матче против «Марселя».

Но есть и хорошие новости! В сводке, которую приводит сайт «ПСЖ», нет Мукиеле. Вероятно, Норди покинул лазарет столичного клуба.

Как пройдет матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии»? Делитесь предположениями в комментах.