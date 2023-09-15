ПСЖ
Блог

Трое отсутствуют, один вернулся в строй. Смотрим на лазарет «ПСЖ» в преддверии матча с «Боруссией»

Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Марко Асенсио Марко Асенсио
Нуну Мендеш Нуну Мендеш
Норди Мукиеле Норди Мукиеле
Футбол Футбол

Совсем скоро «ПСЖ» начнет свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа парижане примут дортмундскую «Боруссию».

В преддверии матча «ПСЖ» поделился новостями о травмированных и отсутствующих футболистах. Встречу скорее всего пропустят Асенсио, Мендеш и Кимпембе.

Самая непонятная ситуация с Нуну. Парижане сообщают, что португалец подхватил небольшую инфекцию и пропустил последнюю тренировку команды.

Марко и Преснель продолжают восстанавливаться после полученных травм. Если испанец успел поиграть в этом сезоне, то француз последний раз выходил на поле 26 февраля – в матче против «Марселя».

Но есть и хорошие новости! В сводке, которую приводит сайт «ПСЖ», нет Мукиеле. Вероятно, Норди покинул лазарет столичного клуба.

Как пройдет матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии»? Делитесь предположениями в комментах.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий