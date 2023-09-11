Первым матчем «ПСЖ» после международного перерыва станет встреча с «Ниццей». Команды сыграют в рамках 5-го тура Лиги 1.

На пресс-конференции Энрике объяснил, что международный перерыв сделает матч с «Ниццей» непростым:

«Матчи, которые проходят сразу после международных пауз, всегда сложные. Например, Маркиньос и Угарте вернулись в расположение клуба последними. Остальные находятся здесь с этой среды. Но в последние недели мы много работали над нашими идеями, поэтому игроки знают, что мы собираемся реализовать на поле.

Завтра утром мы будем работать только над разбором видео с матчей, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с «Ниццей». Этот матч важен, но он также обещает быть очень сложным из-за уровня соперника и условий, в которых проходит встреча».

В плане травмированных игроков для «ПСЖ» перерыв на матчи сборных прошел относительно спокойно. Повреждение получил Марко Асенсио, он отыграл 43 минуты в матче с Грузией.

Непонятно состояние Мбаппе. Килиан пропустил товарищескую встречу с Германией. Дешам сообщал, что француз испытывал дискомфорт в колене. Но, по словам тренера сборной, повреждение не должно стать проблемой. Сообщалось, что Мбаппе уже тренировался с остальными игроками парижан.

Как думаете, «ПСЖ» справится с «Ниццей»?