Совсем скоро стартует новый сезон Лиги чемпионов. Для футбольной семьи Эрнандесов жребий главного клубного турнира Европы оказался жестоким.

Люке из «ПСЖ» придется сразиться со своим братом Тео, который выступает за «Милан». Первая встреча команд назначена на 25 октября.

Братья стали гостями программы Téléfoot. Люка заявил, что готов сыграть против Тео. Более того, он очень ждет этой встречи:

«Когда я узнал, что нам придется сыграть друг против друга, я сразу ему [Тео] позвонил! Мы ведь никогда раньше не сталкивались на футбольном поле. Но играть против брата в матче Лиги чемпионов – это потрясающе!»

Брата перебил Тео:

«Он [Люка] сказал, что попросит тренера выпустить его справа. Ну, чтобы он мог играть против меня [смеется]».

Футболист «ПСЖ» улыбнулся и продолжил уже серьезно:

«Да. Думаю, это будет знаменательный момент в истории нашей семьи. Но еще было бы фантастически выступать с братом за один клуб. Мы уже неплохо смотримся в сборной, играть на клубном уровне вместе было бы еще лучше. Будущее покажет, получится ли у нас это».

Классный настрой, правда?