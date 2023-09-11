ПСЖ
Блог

«Он попросит тренера выпустить его против меня»: Люка и Тео Эрнандесы забавно высказались об их грядущем противостоянии в ЛЧ

ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Милан Милан
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
серия А Италия серия А Италия
Клубы Клубы
Люка Эрнандес Люка Эрнандес
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Футбол Футбол

Совсем скоро стартует новый сезон Лиги чемпионов. Для футбольной семьи Эрнандесов жребий главного клубного турнира Европы оказался жестоким.

Люке из «ПСЖ» придется сразиться со своим братом Тео, который выступает за «Милан». Первая встреча команд назначена на 25 октября.

Братья стали гостями программы Téléfoot. Люка заявил, что готов сыграть против Тео. Более того, он очень ждет этой встречи:

«Когда я узнал, что нам придется сыграть друг против друга, я сразу ему [Тео] позвонил! Мы ведь никогда раньше не сталкивались на футбольном поле. Но играть против брата в матче Лиги чемпионов – это потрясающе!»

Брата перебил Тео:

«Он [Люка] сказал, что попросит тренера выпустить его справа. Ну, чтобы он мог играть против меня [смеется]».

Футболист «ПСЖ» улыбнулся и продолжил уже серьезно:

«Да. Думаю, это будет знаменательный момент в истории нашей семьи. Но еще было бы фантастически выступать с братом за один клуб. Мы уже неплохо смотримся в сборной, играть на клубном уровне вместе было бы еще лучше. Будущее покажет, получится ли у нас это».

Классный настрой, правда?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
Миланский вариант Эрнандеса здорового человека и песеженский вариант эрнандеса курильщика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноно Гомес
тео лучше...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beksultan Kaldybaev
Ответ Кулёс
Миланский вариант Эрнандеса здорового человека и песеженский вариант эрнандеса курильщика
Раньше говорили обратное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий