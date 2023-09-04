В ночь на 9 сентября в центральной части Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Бедствие затронуло шесть провинций страны.

Ближайшим к эпицентру землетрясения крупным городом стал Марракеш, где обрушились жилые дома и другие постройки, часть из которых расположена в Старом городе, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным агентства Associated Press, погибли более тысячи человек. Вероятно, количество пострадавших увеличится. Спасатели ведут поиски выживших среди завалов.

«ПСЖ» выразил соболезнование народу Марокко:

«Вся семья «Пари Сен-Жермен» находится рядом с нашими марокканскими друзьями после ужасного землетрясения. Наши соболезнования тем, кто потерял близких. Наши мысли с вами».

Разумеется, в стороне не мог остаться Ашраф Хакими – футболист сборной Марокко. Он написал в соцсетях:

«Мы переживаем трудный момент для всех наших сограждан. Пришло время помочь друг другу спасти как можно больше жизней. Мои соболезнования всем, кто потерял любимых людей».

Словами Хакими не ограничился. Он сдал кровь для пострадавших и призвал других последовать его примеру:

«В настоящее время приоритетом является предоставление крови тем, кто находится в критической ситуации. Сдача крови – это обязанность каждого, чтобы спасти как можно больше жизней. Ваша помощь просто необходима».

По данным Португальского института моря и атмосферы и Агентства гражданской обороны Алжира, которое курирует реагирование на чрезвычайные ситуации, землетрясение в Марокко ощущалось даже в Португалии и Алжире.

Сил марокканцам.