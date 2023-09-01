Летом «ПСЖ» изрядно поработал на трансферном рынке. В клуб пришел новый тренер, а из подписанных игроков можно составить отдельную команду.

Вдобавок парижане обзавелись новенькой базой в Пуасси. Короче говоря, трат у столичного клуба было много. А как у парижан обстоят дела с зарплатами игроков?

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «ПСЖ», по данным ресурса Capology, выглядит так:

1. Килиан Мбаппе – 1 384 615 евро в неделю. 72 миллиона евро в год (до удержания налогов);

2. Усман Дембеле – 699 231 евро в неделю. 36,3 млн евро в год;

3. Лука Эрнандес – 365 385 евро в неделю. 19 млн евро в год;

4. Маркиньос – 323 077 евро в неделю. 16,8 млн евро в год;

5. Милан Шкриньяр – 314 615 евро в неделю. 16,3 млн евро в год;

6. Ашраф Хакими – 279 808 евро в неделю. 14,5 млн евро в год;

7. Марко Асенсио – 279 808 евро в неделю. 14,5 млн евро в год;

8. Марко Верратти – 276 923 евро в неделю. 14,4 млн евро в год;

9. Рандаль Коло-Муани – 244 808 евро в неделю. 12,7 млн ​​евро в год;

9. Джанлуиджи Доннарумма – 244 808 евро в неделю. 12,7 млн ​​евро в год;

10. Кейлор Навас – 209 808 евро в неделю. 10,9 млн евро в год.

Вскоре этот список может покинуть Верратти. Итальянец не попал в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов. Сообщается, что Марко близок к переходу в катарский «Аль-Араби».

Как вам такой рейтинг? Чья зарплата удивила больше всего?