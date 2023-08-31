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«Король вернулся»: Мбаппе и Хакими поздравили Рамоса с переходом в «Севилью»

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Рамос наконец нашел новый клуб после беспокойного лета. Спустя 18 лет после ухода защитник вернулся в «Севилью».

По данным Фабрицио Романо, Серхио отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, где мог зарабатывать в 15 раз больше, чем в «Севилье». Напомним, что испанца хотел подписать «Аль-Иттихад». 

С возвращением в стан «красно-белых» Рамоса поздравили его бывшие одноклубники – Мбаппе и Хакими.

Килиан написал: «Удачи, мой друг. Король вернулся». Серхио ответил французу: «Спасибо, брат».

Ашраф отправил Рамосу послание на испанском: «Вернулся домой! Удачи, брат».

Рады возвращению Серхио в «Севилью»?

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