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«Он долго к этому шел - теперь оказался в своей тарелке». На фоне отъезда Неймара в Саудовскую Аравию болельщики нашли архивное видео

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Теперь шутят в комментариях, что бразилец наконец будет играть на привычном уровне.

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» этим летом за 120 миллионов евро с учетом бонусов. По контракту бразилец сможет заработать в Саудовской Аравии до 400 миллионов долларов благодаря бонусам и спонсорским сделкам.

А теперь в сети всплыло архивное видео одного из товарищеских матчей с участием Нея - в комментариях шутят, что уровень футбола в Саудовской Аравии примерно соответствует тому, что на ролике, а значит бразильцу будет очень удобно в новом чемпионате.

На днях бывший игрок «Челси» Флоран Малуда высказал иное мнение по поводу трансфера Неймара.

«Не считаю, что дело исключительно в деньгах. Думаю, речь еще и о том, чтобы играть за сборную.

Не думаю, что он достаточно уверен в себе, чтобы перейти в топ-клуб АПЛ. Хотя я не уверен, что у него возможность перейти, например, в «Челси» или «Ливерпуль». Я думаю, что это было лучшее его предложение, так что для его карьеры это имело смысл», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.

2 комментария

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predMBAPPE
Он зарубит гору капусты, выиграет Копу и ЧМ😎
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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