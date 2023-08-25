Теперь шутят в комментариях, что бразилец наконец будет играть на привычном уровне.

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» этим летом за 120 миллионов евро с учетом бонусов. По контракту бразилец сможет заработать в Саудовской Аравии до 400 миллионов долларов благодаря бонусам и спонсорским сделкам.

А теперь в сети всплыло архивное видео одного из товарищеских матчей с участием Нея - в комментариях шутят, что уровень футбола в Саудовской Аравии примерно соответствует тому, что на ролике, а значит бразильцу будет очень удобно в новом чемпионате.

На днях бывший игрок «Челси» Флоран Малуда высказал иное мнение по поводу трансфера Неймара.

«Не считаю, что дело исключительно в деньгах. Думаю, речь еще и о том, чтобы играть за сборную.

Не думаю, что он достаточно уверен в себе, чтобы перейти в топ-клуб АПЛ. Хотя я не уверен, что у него возможность перейти, например, в «Челси» или «Ливерпуль». Я думаю, что это было лучшее его предложение, так что для его карьеры это имело смысл», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.