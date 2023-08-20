👳♂️💰 Скажи «Салам Алейкум», тогда твою зарплату увеличат еще на €500. Ашраф Хакими дал «опасный» совет Неймару перед отъездом на Ближний Восток
Ашраф Хакими дал необычный совет Неймару.
Неймар покинул «ПСЖ» в начале этой недели, присоединившись к «Аль-Хилалю» за €90 млн.
Когда бразилец вернулся в «ПСЖ», чтобы попрощаться со своими бывшими товарищами по команде, парижане посвятили этому событие отдельное видео.
В ролике можно услышать, как Хакими дал «дерзкий» совет Неймару. Марокканец предложил бразильцу сказать «Салам Алейкум», и тогда его заработную плату увеличат еще на €500.
Напомним, что Неймар заработает €300 млн по двухлетнему контракту с «Аль-Хилалем».
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