Ашраф Хакими дал необычный совет Неймару.

Неймар покинул «ПСЖ» в начале этой недели, присоединившись к «Аль-Хилалю» за €90 млн.

Когда бразилец вернулся в «ПСЖ», чтобы попрощаться со своими бывшими товарищами по команде, парижане посвятили этому событие отдельное видео.

В ролике можно услышать, как Хакими дал «дерзкий» совет Неймару. Марокканец предложил бразильцу сказать «Салам Алейкум», и тогда его заработную плату увеличат еще на €500.

Напомним, что Неймар заработает €300 млн по двухлетнему контракту с «Аль-Хилалем».