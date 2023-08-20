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👳‍♂️💰 Скажи «Салам Алейкум», тогда твою зарплату увеличат еще на €500. Ашраф Хакими дал «опасный» совет Неймару перед отъездом на Ближний Восток

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Ашраф Хакими дал необычный совет Неймару.

Неймар покинул «ПСЖ» в начале этой недели, присоединившись к «Аль-Хилалю» за €90 млн.

Когда бразилец вернулся в «ПСЖ», чтобы попрощаться со своими бывшими товарищами по команде, парижане посвятили этому событие отдельное видео.

В ролике можно услышать, как Хакими дал «дерзкий» совет Неймару. Марокканец предложил бразильцу сказать «Салам Алейкум», и тогда его заработную плату увеличат еще на €500.

Напомним, что Неймар заработает €300 млн по двухлетнему контракту с «Аль-Хилалем».

4 комментария

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Никита Самарин
😂👍
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Anton Kortenko
клан Мбаппе в действии.
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Zver
а в чем опасность совета? он и так там это будет часто говорить. Это же приветствие.
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Just Tonight
Да не завидую я!
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