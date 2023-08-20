Скатились в середину таблицы.

Второй тур подряд «ПСЖ» теряет очки в играх с соперником, которого должен обязательно побеждать. В первой игре парижане потеряли очки с «Лорьяном» (0:0), а сегодня с «Тулузой» (1:1).

Обе команды играли очень активно и создавали моменты у чужих ворот. У гостей было чуть больше моментов, но конвертировать их в голы не получилось.

Все изменилось, когда на поле вышли Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Первый дебютировал за новую команду, а второй в нее вернулся. Килиан практически сразу заработал и реализовал пенальти. Однако под занавес игры Хакими наступил на ногу игроку «Тулузы» и привез одиннадцатиметровый. Абухляль реализовал удар.

Лучший игрок матча − Килиан Мбаппе. Видно, что игрок был заряжен на игру, но пока находится не в своей лучшей форме. Все-таки простой дает о себе знать. Заработал и забил пенальти.

Худший игрок матча − Ашраф Хакими. Также заработал пенальти, но в свои ворота. Наступил на ногу, сорвал бутсу, а потом пытался доказать судье, что все в порядке.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.