По информации RMC Sport, 3 августа Неймар получил новую травму.

Очередное повреждение бразильский футболист заработал во время тренировки. По слухам, Неймар повредил приводящие мышцы бедра.

Теперь уход футболиста находится под большим вопросом. Вариант с отъездом в «Барселону» практически исключен.

После матча с «Тоттенхэмом» Хави сказал: «Я ничего не могу сказать о новых игроках и слухах, это относится и к Неймару. Посмотрим, что мы сможем сделать до 31 августа».

Недавно Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Среди возможных претендентов числился лондонский «Челси».