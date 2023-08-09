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😰 Уход Неймара из «ПСЖ» под угрозой. У бразильца новая травма

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По информации RMC Sport, 3 августа Неймар получил новую травму.

Очередное повреждение бразильский футболист заработал во время тренировки. По слухам, Неймар повредил приводящие мышцы бедра.

Теперь уход футболиста находится под большим вопросом. Вариант с отъездом в «Барселону» практически исключен.

Is Neymar playing today for PSG vs Al Nassr? Injury status of Brazil star for match against Cristiano Ronaldo | Sporting News

После матча с «Тоттенхэмом» Хави сказал: «Я ничего не могу сказать о новых игроках и слухах, это относится и к Неймару. Посмотрим, что мы сможем сделать до 31 августа».

Недавно Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Среди возможных претендентов числился лондонский «Челси».

3 комментария

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Sergey87sk
Вот это поворот)))
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Rachid
Видимо, такая судьба у Неймара до пенсии играть за ПСЖ и бесконечно лечиться….)))
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TJ tigra
А что вы ожидали, ней травмат. Брать его- это полсезона без него минимум, а то и 75% матчей. Тогда зачем он? Лазарет пустует?
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