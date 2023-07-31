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«Атмосфера здесь превосходная»: Асенсио объяснил значимость предсезонного тура

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Марко Асенсио Марко Асенсио
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Этим летом Асенсио стал новым игроком «ПСЖ». Марко принял участие во всех предсезонных матчах парижан, а в заключительной игре турне против южнокорейского клуба «Чонбук Хендай Моторс» забил первый гол за «ПСЖ».

После матча Асенсио поделился эмоциями с пресс-службой «ПСЖ»:

«Я очень счастлив забить свой первый гол за новый клуб, очень рад нашей победе. Считаю, что было важно завершить тур победой, поэтому я очень рад и за себя, и за команду, которая движется вперед и набирает обороты.

Я хорошо лажу с одноклубниками и тренером. Это потрясающая команда, атмосфера здесь превосходная. Мы строим команду и уже показываем первые результаты».

Марко также объяснил значимость предсезонного тура «ПСЖ»:

«Этот тур, помимо ознакомления с идеями тренера, помогает объединению всех игроков и всего персонала. Опять же, здесь царит хорошая атмосфера, с этого момента мы должны собрать команду, чем мы и занимаемся, чтобы участвовать во всех турнирах и побеждать».

Как вам настрой новичка парижан?

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