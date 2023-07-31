8 комментариев

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Красный день календаря. 31 июля – особенная дата для Мбаппе сразу по двум причинам

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31 июля – дата, которую Мбаппе в своем календаре наверняка обвел в жирный красный кружок. По данным Relevo, сегодня последний день, когда Килиан может автоматически продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Вы уже знаете, что капитан сборной Франции активировать опцию продления соглашения не собирается, а при таком раскладе он либо бесплатно покинет клуб летом следующего года, либо уйдет уже сейчас, принеся прибыль своей команде.

Но второй вариант Мбаппе, похоже, не слишком интересен, ведь тогда деньги потеряет он сам.

Relevo утверждает, что 31 июля «ПСЖ» должен выплатить Килиану половину бонуса за лояльность – это 40 млн евро. Сумма поступит на счет француза лишь при условии, что до полуночи парижане не продадут игрока.

Вторую часть бонуса нападающий получит 31 августа, опять же, если к этому моменту не сменит клубную прописку. «ПСЖ» не хочет остаться с пустыми карманами, а потому надеется продать свою главную звезду как можно скорее.

В июле расстаться с игроком у столичного клуба не вышло, теперь руководство установило новый дедлайн на продажу Мбаппе – 31 августа. Во-первых, клуб не хочет платить Килиану еще 40 млн евро, зная, что через год нападающий уйдет. Во-вторых, Энрике нужно прямо сейчас строить команду с пониманием того, какие футболисты будут выступать за парижан в грядущем сезоне. По сведениям журналистов Diario AS, тренер, возможно, уже исключил Мбаппе из своего спортивного проекта.

А «Мадрид» все еще предпочитает выжидать. Парижане уверены, что «Реал» под самое закрытие трансферного окна сделает «оскорбительно низкое» предложение по Килиану, пишет RMC. Тогда у французского клуба останется не так уж много вариантов. «ПСЖ» может отпустить своего лидера в «Мадрид» за низкую цену или оставить его в команде, расставшись через год бесплатно.

Пресса сообщала, что Аль-Хелайфи пригрозил Мбаппе скамейкой запасных на весь следующий сезон. Но в такой сценарий поверить сложно. Как будет смотреться «ПСЖ», скажем, в ключевых матчах Лиги чемпионов с лидером команды в запасе?

У парижан также есть вариант с Саудовской Аравией. По данным Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» предложил за француза 300 млн евро. Такая сумма «ПСЖ» устроит, но сам игрок не хочет покидать Европу. Нападающий переезду на Ближний Восток предпочтет провести весь следующей сезон в запасе столичного клуба, пишет AFP. А без согласия футболиста трансфер невозможен.

Вот такая неутешительная для «ПСЖ» картина.

8 комментариев

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Роман Тарасов
Перес топовый. В 20ых числах августа кинет им 80-100млн. Как косточку собачке, а те с радостью в нее вцепятся....месть, это блюдо, которое подают холодным)
+8
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+8
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Хазяин
Ответ Роман Тарасов
Перес топовый. В 20ых числах августа кинет им 80-100млн. Как косточку собачке, а те с радостью в нее вцепятся....месть, это блюдо, которое подают холодным)
80-100 это много для безвыходной ситуации, думаю 60 будет достаточно)
+5
0
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
На месте Переса, если он конечно так сохнет по черепашке, я бы предложил эти 40 млн
+2
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dem
Реал даст 50-60 в конце августа, учитывая плюсом ещё те 40 лямов, которые псж не нужно будет платить черепашке.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Хазяин
80-100 это много для безвыходной ситуации, думаю 60 будет достаточно)
будет примерно 60 а остаток бонуса перец сам выплатит Мбаппе.
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Хазяин
Ответ Геннадий Чеботарев
будет примерно 60 а остаток бонуса перец сам выплатит Мбаппе.
даже при таком раскладе выгодно получится. зато 100 млн подписать лучшего на данный момент игрока
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овод
Ответ CopaAmerica
псж богатый клуб, может позволить пойти на принцип и оставить мбаппе до 24го, уйдет бесплатно ну и фиг с ним, зато может что то и выиграют в этом сезоне, никогда не знаешь где найдешь а где потеряешь
пойти на принцип и посадить Мбаппе на банку до 24 го?) Босс поговаривал именно о таком варианте. Будет аттракцион неслыханной тупости:)
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