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«ПСЖ» не скучает в Японии. Команда приняла участие в чайной церемонии, Неймар приготовил товарищам окономияки, а Доннарумма сыграл на барабанах

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Проникаются традициями.

Пока Мбаппе тренируется в Париже, «ПСЖ» проводит свой предсезонный тур в Японии, где футболисты не только участвуют в матчах, но и погружаются в местную культуру.

Клуб и принимающая сторона устроили для игроков множество мероприятий, где они смогли попробовать себя в новых амплуа. Например, Доннарумма, Угарте, Маркиньос, Эрнандес и Асенсио освоили игру на японских барабанах под названием тайко.

Неймар же с радостью стал главным участником мастер-класса по приготовлению окономияки (лепешки на основе муки и капусты с топпингом из разнообразных белковых продуктов и соуса).

 В заключение вся команда приняла участие в традиционной чайной церемонии.

Судя по всему, парижане прекрасно проводят время в Японии, изучая местные традиции. Осталось только привезти этот настрой обратно в Париж.

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