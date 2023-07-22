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📸 Неймар работал вместе с остальными игроками «ПСЖ». Подопечные Энрике начали тренировки в Японии

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Парижане наконец добрались до Японии.

Неймар провел все коллективные тренировки. До этого бразилец занимался по индивидуальному графику.

Ней вот-вот полностью оправится от полученной в прошлом сезоне травмы. При этом нападающий вряд ли будет готов к встрече с «Аль-Насром».

Новички «ПСЖ» готовятся к первым матчам за столичный клуб.

Энрике дает инструкции капитану.

Игра против «Аль-Насра» назначена на 25 июля. Это будет первый матч «ПСЖ» в рамках японского турне.

Рады возвращению Неймара в строй?

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