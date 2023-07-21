Игроки и тренерский штаб «ПСЖ» отправились в тур по Японии. Килиан Мбаппе, как известно, из предсезонного тура исключен. Капитан сборной остался во Франции, где тренировался вместе с футболистами, выставленными на трансфер.

Полет «ПСЖ» в Японию прошел позитивно.

А приземление было мягким.

У отеля парижан поджидала толпа фанатов.

Тренер в хорошем расположении духа.

Новичок Ли Кан Ин – один из хедлайнеров «ПСЖ» в японском туре.

Во вторник, 25 юля, парижане проведут первый матч предсезонного тура. Подопечные Энрике встретятся с саудовским «Аль-Насром».

Кто одержит победу в этом противостоянии?