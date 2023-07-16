Футболистка сборной Германии София Кляйнерн сравнила женский и мужской футбол, использовав в пример нападающего «ПСЖ» Неймара.

В интервью Playboy она сказала: «Это не критика мужского футбола, который вызывает огромный интерес публики, но мы вдохновляемся своей игрой.

Я считаю, что мы не так часто пользуемся определенными уловками, в отличии от мужчин. Я не знаю женскую версию Неймара. У нас никто не будет валяться на газоне по 2-3 минуты».

Согласны, любители женского футбола?