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🤷 «Я не знаю женскую версию Неймара. У нас никто не будет валяться на газоне по 2-3 минуты». Футболистка сборной Германии рассказала о преимуществах женского футбола

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Футболистка сборной Германии София Кляйнерн сравнила женский и мужской футбол, использовав в пример нападающего «ПСЖ» Неймара.

В интервью Playboy она сказала: «Это не критика мужского футбола, который вызывает огромный интерес публики, но мы вдохновляемся своей игрой.

Я считаю, что мы не так часто пользуемся определенными уловками, в отличии от мужчин. Я не знаю женскую версию Неймара. У нас никто не будет валяться на газоне по 2-3 минуты».

Согласны, любители женского футбола?

3 комментария

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Всеволод Соколов
Ответ stpn1503
Поэтому женский футбол никогда не станет интереснее мужского
Далеко не поэтому))
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Муканов Арманбек
Эх,если бы они ещё как Неймар играли
0
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