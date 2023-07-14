🤔 «Если «ПСЖ» не продаст Килиана Мбаппе или Неймара, то им стоит взять Душана Влаховича». Авторитетный журналист выбирает парижанам нападающего
Хорошая идея.
По мнению авторитетного журналиста Джонатана Джонсона, суперзвезда «Ювентуса» Душан Влахович может стать идеальным партнером для Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
Парижский клуб называют претендентом на сербского нападающего в последние несколько дней.
В колонке для Caught Offside Джонсон поделился мыслями о трансферных целях «ПСЖ» этим летом, отметив Душана Влаховича:
«Два футболиста, которые, как сообщается, находятся на их радаре, это Виктор Осимхен и Харри Кейн. Но эти двое требуют значительные финансовые расходы, поэтому реалистично рассматривать такое развитие событий только в том случае, если клуб продаст Килиана Мбаппе или Неймара. На данный момент ни один из них не близок к отъезду, поэтому есть неплохой вариант усиления - Душан Влахович.
Мы знаем, что «Ювентус» готов продать Влаховича, поскольку он не оправдал ожидания клуба. Это интересный вариант. Серб может предложить что-то новое парижскому клубу».
Влахович, контракт которого истекает в июня 2026 года, этим летом может покинуть «Ювентус». Стоимость футболиста оценивается в €80 млн.
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