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🤔 «Если «ПСЖ» не продаст Килиана Мбаппе или Неймара, то им стоит взять Душана Влаховича». Авторитетный журналист выбирает парижанам нападающего

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Хорошая идея.

По мнению авторитетного журналиста Джонатана Джонсона, суперзвезда «Ювентуса» Душан Влахович может стать идеальным партнером для Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Парижский клуб называют претендентом на сербского нападающего в последние несколько дней.

Juventus : Dusan Vlahovic sur le départ, voici les deux principales raisons !

В колонке для Caught Offside Джонсон поделился мыслями о трансферных целях «ПСЖ» этим летом, отметив Душана Влаховича:

«Два футболиста, которые, как сообщается, находятся на их радаре, это Виктор Осимхен и Харри Кейн. Но эти двое требуют значительные финансовые расходы, поэтому реалистично рассматривать такое развитие событий только в том случае, если клуб продаст Килиана Мбаппе или Неймара. На данный момент ни один из них не близок к отъезду, поэтому есть неплохой вариант усиления - Душан Влахович.

Мы знаем, что «Ювентус» готов продать Влаховича, поскольку он не оправдал ожидания клуба. Это интересный вариант. Серб может предложить что-то новое парижскому клубу».

Влахович, контракт которого истекает в июня 2026 года, этим летом может покинуть «Ювентус». Стоимость футболиста оценивается в €80 млн.

1 комментарий

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Νίκος Καρυπίδης
Суперзвезда Ювентуса? Громко сказано. С другой стороны у Аллегри талант превращать любого топ игрока в середняка, поэтому возможно в другой команде серб найдёт себя. Беги Душан, беги пока ещё не поздно.
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