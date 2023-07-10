Сообщается, что Луис Энрике хочет бросить вызов Джанлуиджи Доннарумме, взяв нового голкипера.

По информации L’Equipe, новому тренеру «Пари Сен-Жермен» нужен технически подкованный вратарь с хорошими навыками игры с мячом. У него есть сомнения по поводу Доннаруммы, и чемпионы Лиги 1 сейчас активно ищут голкипера, который либо бросит вызов итальянцу, либо станет надежным запасным.

Кепу Аррисабалагу из «Челси» называют главным кандидатом Луиса Энрике. Говорят, что «ПСЖ» также связывался и с Уго Льорисом, бывшим капитаном сборной Франции и голкипером «Тоттенхэма», который заявил, что хочет покинуть свой нынешний клуб. Кандидатура свободного агента Давида Де Хеа также рассматривается парижанами.

«ПСЖ» необходимо разобраться с будущим Кейлора Наваса, который вернулся из аренды в «Ноттингем Форест» и полон решимости бороться место в команде. Ожидается, что костариканец будет выставлен на продажу, так как у него остался всего один год по контракту. Третий вратарь команды Серхио Рико восстанавливается после серьезной травмы головы, полученной в результате несчастного случая во время верховой езды.