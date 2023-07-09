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📸 Как проходит турне Мбаппе по Камеруну? Заглянул в родную деревню отца, сыграл в баскетбол и встретился с премьер-министром

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Мбаппе продолжает изучать свои корни. Килиан приехал в Камерун – на родину отца, где его ждали местные поклонники «Реала».

В первые два дня своего визита, в четверг и пятницу, нападающий «ПСЖ» посетил школу для глухих и слабослышащих детей, которую финансирует его фонд, а затем встретился с премьер-министром страны Жозефом Нгуте.

Капитан сборной Франции проверил, как в детском саду идут строительные работы, также финансируемые его фондом. Мбаппе пообещал, что продолжит финансово вкладываться в проекты по оказанию помощи детям в Камеруне

Мбаппе посетил Джебале – поселение, в котором родился отец нападающего. До деревни капитан сборной Франции добирался на лодке. Уже на месте его встретили старейшина и представители знати Джебале традиционной церемонией, сообщает Le Parisien.

В Камеруне Килиан не забывал о спорте. Француз сыграл в баскетбол с Жоакимом Ноа, дети явно были рады провести время со спортсменами.

В турне Мбаппе по Камеруну входило участие в товарищеском матче против команды из второго дивизиона местного чемпионата. Но встречу пришлось отменить из соображений безопасности, сообщает RFI.

Зато нападающий в компании бойца Фрэнсиса Нганну успел отведать известное камерунское блюдом – ндоле.

Увлекательное путешествие Килиана подошло к концу. Теперь Мбаппе вернется в столицу Франции, где он будет вынужден задуматься о продолжении своей карьеры.

«ПСЖ» и «Реал» ждут решение нападающего.

1 комментарий

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Хасбулат Махаев
между прочим, в Камеруне есть футбольная легенда с фамилией Мбаппе - Самуэль Мбаппе Леппе, играл в 60-е/70-е годы. Он считается фактически первой футбольной звездой в стране. В Дуале даже памятник стоит, стадион в его часть назвали. Килиану родственником не приходится, хотя медиа пару раз вкидывали подобную дезу.

В 2015 году Африканская федерация признала его "легендой Африки".
https://www.youtube.com/watch?v=UkR3TyVrOY8
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