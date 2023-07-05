Луис Энрике недавно стал тренером «ПСЖ», и у него уже много работы. С уходом Месси и потенциальными трансферами Мбаппе и Неймара Энрике должен решить, каким будет идеальный стартовый состав команды без главных звезд.

«ПСЖ» уже подписал Милана Шкриньяра, Мануэля Угарте, Асенсио и Кан Ин Ли. Клуб также хочет активировать право выкупа Хави Симонса.

«ПСЖ» также интересуется нападающим «Айнтрахта» Коло Муани, который может занять место Мбаппе, если тот уйдет. Вот как может выглядеть лучший состав Луиса Энрике в следующем сезоне, с учетом ухода Мбаппе и Неймара и всех возможных трансферов.