Марко Асенсио заключил контракт с «ПСЖ» до 2026 года после того, как ушел из «Мадрида» на правах свободного агента.

Клуб официально объявил о трансфере в своих социальных сетях.

«Большая честь стать частью команды «ПСЖ», я с нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и начала работы по достижению наших целей», - заявил футболист.

Марко Асенсио покинул «Реал Мадрид» после 7 сезонов в первой команде «Мадрида». Несмотря на стремительный старт на «Сантьяго Бернабеу», он так и не стал незаменимым игроком основного состава. Тем не менее, Марко провел за «Реал Мадрид» 286 матчей, забил 61 гол и сделал 28 результативных передач.

Удачи, Марко!