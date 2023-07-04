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Марко Асенсио – новый игрок «ПСЖ»

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Марко Асенсио заключил контракт с «ПСЖ» до 2026 года после того, как ушел из «Мадрида» на правах свободного агента.

Клуб официально объявил о трансфере в своих социальных сетях.

«Большая честь стать частью команды «ПСЖ», я с нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и начала работы по достижению наших целей», - заявил футболист.

Марко Асенсио покинул «Реал Мадрид» после 7 сезонов в первой команде «Мадрида». Несмотря на стремительный старт на «Сантьяго Бернабеу», он так и не стал незаменимым игроком основного состава. Тем не менее, Марко провел за «Реал Мадрид» 286 матчей, забил 61 гол и сделал 28 результативных передач.

Удачи, Марко!

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