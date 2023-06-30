В претендентах − клубы АПЛ.

В понедельник днем стало известно, что чемпион Лиги 1 возглавил гонку за трансфер Габриэля Вейги из «Сельты». По словам журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «ПСЖ» добился солидного прогресса.

«В последние часы Париж добился прогресса в подписании Габриэля Вейги. Клуб хочет быстро закрыть сделку и тем самым опередить конкурентов. В идеале он должен пройти медобследование в конце недели».

Это будет серьезным ударом по командам АПЛ, которые вели игроки достаточно долгое время. Еще в марте президент «Сельты» Карлос Моурино признал, что оставить игрока будет сложно.

Вот что он сказал Mundo Deportivo: «Мы хотим сохранить Габри Вейгу, но это будет невозможно из-за условий клаусулы. Мы знаем о некоторых предложениях, которые он получил, и из невозможно удовлетворить. Мы отпустим Вейгу только на своих условиях. Есть много заинтересованных. «Мадрид» не связывался с нами, но мы не в курсе, выходили ли они на игрока. Четыре из десяти лучших клубов АПЛ запрашивали информацию».

В то время сам Вейга сказал, что будет вечно благодарен «Сельте». Его слова цитирует Sportsfinding: «Для меня «Сельта» − это все, это мой дом. Так было все это время, так есть и так будет всегда. Я бесконечно благодарен команде, потому что она дала мне исполнить мою мечту. Дебют в первой команде − мечта, к которой всегда стремился. Дебют против «Валенсии» − один из лучших дней в жизни».