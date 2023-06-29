В последнее время Неймар особенно часто попадает в неприятные ситуации. Похоже, что терпение лопнуло даже у бразильцев.

Экс-нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде высказался о поведении нападающего «ПСЖ»: «Неймар и его отец никого не уважают. Уже более пяти лет я говорю об их поведении. Дело дошло до того, что они плевали на всех и вся.

Они думают, что они боги. Они решили, что могут купить весь мир за деньги. Некоторые СМИ даже защищают Неймара, одобряя его поведение. Там никогда не пишут о тех гадостях, которые те вытворяют».

Согласны?