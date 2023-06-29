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😡😡😡 «Неймар и его отец никого не уважают. Они думают, что они боги». Экс-нападающий сборной Бразилии в ярости от поведения звезды «ПСЖ»

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Валтер Казагранде
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В последнее время Неймар особенно часто попадает в неприятные ситуации. Похоже, что терпение лопнуло даже у бразильцев.

Экс-нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде высказался о поведении нападающего «ПСЖ»: «Неймар и его отец никого не уважают. Уже более пяти лет я говорю об их поведении. Дело дошло до того, что они плевали на всех и вся.

Casagrande critica famosos por apoio a Neymar: "Traiu a namorada"

Они думают, что они боги. Они решили, что могут купить весь мир за деньги. Некоторые СМИ даже защищают Неймара, одобряя его поведение. Там никогда не пишут о тех гадостях, которые те вытворяют».

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3 комментария

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Несусветный Папаша
Валтер Каза..... ,Кто?!
+3
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+3
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Electric Eye
Легенда сборной, безусловно)
0
0
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Артём Ларсон
Ответ Несусветный Папаша
Валтер Каза..... ,Кто?!
- Не беспокойся, Козлодоев!
- КозОдоев!
- Козла Доев!
0
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